MANSCAPED, Inc.

Comunicación sobre la California Transparency in Supply Chains Act de 2010

Verificación

En MANSCAPED, exigimos que nuestros socios de la cadena de suministro tengan los mismos altos estándares de responsabilidad social, ética y moral que tenemos en nuestras propias instalaciones. Nuestro Acuerdo de suministro para la fabricación, nuestro Código de conducta del proveedor y nuestro proceso de auditoría en el sitio nos ayudan a aplicar y verificar el cumplimiento. Nuestros equipos internos realizan una auditoría anual de nuestros socios de la cadena de suministro y utilizamos socios externos que realizan visitas regulares a nuestros proveedores a fin de verificar el cumplimiento permanente.

Auditorías de proveedores

Auditamos a todos los socios de la cadena de suministro, directos e indirectos, de manera anual como parte de nuestros esfuerzos permanentes para garantizar el cumplimiento de la California Transparency in Supply Chains Act. Nuestros equipos internos y socios externos llevan a cabo estas auditorías. Algunas de estas auditorías, aunque no todas, se anuncian. No permitimos que nuestros proveedores participen en actividades de producción hasta que se hayan obtenido resultados positivos de las auditorías.

Certificación

Como parte de la ejecución de nuestro Acuerdo de suministro para la fabricación y de la aceptación de respetar nuestro Código de conducta del proveedor, nuestros socios de la cadena de suministro certifican que cumplen las leyes contra la esclavitud y la trata de personas en el país o en los países en los que realizan actividades comerciales.

Responsabilidad interna

Todos los empleados de MANSCAPED y los socios de la cadena de suministro están sujetos a un estándar permanente de responsabilidad ética. Abordamos y corregimos todas las infracciones conocidas. Cualquier socio de la cadena de suministro que no supere nuestras auditorías iniciales o posteriores tiene prohibido hacer negocios futuros con nosotros hasta que haya corregido todas las infracciones.

Capacitación

Nuestros empleados y contratistas que tienen contacto directo con nuestros socios de la cadena de suministro reciben capacitación en estándares éticos internacionales que incluyen, entre otros, aquellos contra la esclavitud y la trata de personas, con el fin de reconocer posibles problemas. Todos los empleados están facultados para informar los posibles problemas.

Revisado: 13 de agosto de 2020