Política de cookies MANSCAPED™

Última actualización: 20 de noviembre de 2020

Esta Política de cookies explica cómo Manscaped, Inc. y su grupo empresarial (“Manscaped”, “nosotros”, “nos” y “nuestro”) utilizan cookies y tecnologías similares cuando visita nuestro sitio web ubicado en www.manscaped.com (en conjunto, el “Sitio”) o cuando interactúa con anuncios en línea o correos electrónicos de marketing de Manscaped (en conjunto, los "Servicios"). Explica qué son estas tecnologías y por qué las utilizamos, así como sus derechos para controlar el uso de las mismas. En algunos casos, podemos utilizar cookies y tecnologías similares para recopilar información personal, o información que se convierte en información personal si la combinamos con otra información.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos, normalmente de letras y números, que se descargan en su computadora o dispositivo móvil cuando visita determinados sitios web. Cuando vuelva a estos sitios web, o visite otros sitios web que utilicen las mismas cookies, los sitios web reconocerán estas cookies y su dispositivo de navegación. Una cookie no puede leer los datos de su disco duro ni leer archivos de cookies creados por otros sitios web.

Las cookies establecidas por el operador del sitio web se denominan “cookies de origen”. Las cookies establecidas por terceros que no sean el operador del sitio web se denominan “cookies de terceros”. Las partes que establecen cookies de terceros pueden reconocer su navegador web tanto cuando visita el sitio web de Manscaped como cuando visita otros sitios web en los que también están presentes las cookies de terceros.

Puede encontrar más información sobre las cookies y el uso de las mismas en aboutcookies.org o allaboutcookies.org

¿Por qué utilizamos cookies?

Cuando accede a nuestros Servicios, nosotros o las empresas con las que trabajamos podemos colocar cookies en su computadora u otro dispositivo. Estas tecnologías nos ayudan a comprender mejor el comportamiento de los usuarios y nos informan sobre qué partes de nuestros sitios web han visitado las personas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para reconocerlo como cliente Manscaped, personalizar servicios, contenido y publicidad Manscaped, para medir la eficacia promocional y para recopilar información sobre su computadora u otro dispositivo de acceso para mitigar el riesgo, ayudar a prevenir el fraude y promover la confianza y la seguridad.

Podemos colocar cookies de proveedores de servicios externos que pueden utilizar la información sobre sus visitas a otros sitios web para dirigir anuncios de productos y servicios disponibles de Manscaped. No controlamos los tipos de información recopilada y almacenada por estas cookies de terceros. Por lo tanto, le recomendamos que consulte el sitio web del tercero para obtener más información sobre cómo este utiliza las cookies.

A continuación se muestran algunos ejemplos de la información que recopilamos y cómo podemos utilizarla:

Podemos recopilar y almacenar información sobre cómo usted utiliza nuestros Servicios. Excepto en casos limitados para garantizar la calidad de nuestros Servicios a través de internet, dicha información no se asociará con su dirección IP.

Podemos recopilar información como su idioma, código postal o código de área inferido, identificador único del dispositivo, URL de referencia, ubicación y zona horaria para que podamos comprender mejor el comportamiento del cliente y mejorar nuestros Servicios.

Podemos recopilar información sobre las actividades del cliente en nuestros sitios web y plataformas, que se utiliza para comprender qué partes de nuestros Servicios son de mayor interés. Estos datos se fusionan y, por tanto, se consideran información no personal para los fines de esta Política de Cookies y nuestra Política de Privacidad Global.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?

Utilizamos los siguientes tipos de cookies:

Cookies estrictamente necesarias

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de los Sitios y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Normalmente, estas solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o rellenar formularios. Estas también incluyen cookies en las que podemos confiar para la prevención de actividades fraudulentas. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio dejarán de funcionar.

Cookies de rendimiento/análisis

Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestros Sitios. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el Sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es fusionada y, por tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos supervisar el rendimiento del mismo.

Cookies de funcionalidad

Estas cookies nos permiten recordar las elecciones que realiza y adaptar nuestros Servicios para que podamos proporcionarle contenido pertinente. Por ejemplo, una cookie de funcionalidad puede recordar sus preferencias (p. ej., la selección de país o idioma) o su nombre de usuario.

Cookies de segmentación/publicidad

Manscaped utiliza proveedores de servicios de terceros para mostrar publicidad en nuestros Servicios y ofrecer publicidad en sitios de terceros que pueden ser pertinentes para usted o sus intereses. Estas cookies también se utilizan para ayudar a medir la eficacia de la campaña publicitaria. Recuerdan que usted ha visitado un sitio web y que esta información se puede compartir con otras organizaciones, como por ejemplo anunciantes publicitarios. Esto significa que después de que haya estado en nuestro Sitio, es posible que vea algunos anuncios sobre nuestros Servicios en cualquier otro lugar de Internet. La información recopilada a través de este proceso por los proveedores de servicios externos no nos permite a nosotros o a ellos identificar su nombre, datos de contacto u otra información personal que lo identifique directamente, a menos que usted decida proporcionarla. Dicha publicidad solo se entregará cuando lo permita la legislación aplicable. Si no permite estas cookies, recibirá menos publicidad adaptada a sus intereses inferidos en nuestros Sitios y no recibirá anuncios dirigidos de Manscaped en sitios web de terceros.

¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁN LAS COOKIES EN MI DISPOSITIVO DE NAVEGACIÓN?

El tiempo que una cookie permanecerá en su dispositivo de navegación depende de si es una cookie “persistente” o de “sesión”. Las cookies de sesión solo permanecerán en su dispositivo hasta que cierre su navegador. Las cookies persistentes permanecen en su dispositivo de navegación hasta que caducan o son eliminadas.

¿QUÉ OTRAS TECNOLOGÍAS SIMILARES UTILIZA MANSCAPED?

Además de las cookies, podemos utilizar otras tecnologías similares, como las balizas web para hacer seguimiento de los usuarios de nuestros Sitios y Servicios. Las balizas web, o “gifs transparentes”, son gráficos diminutos con un identificador único, con una función similar a las cookies. Se utilizan para hacer seguimiento de los movimientos en línea de los usuarios web.

A diferencia de las cookies, que se almacenan en el disco duro de la computadora o dispositivo de un usuario, los gifs transparentes se incrustan de forma invisible en las páginas web y tienen aproximadamente el tamaño del punto final de esta oración. Nosotros y nuestro proveedor de servicios externo empleamos balizas web por los motivos indicados anteriormente (en la sección “Cookies”), pero principalmente lo hacemos para ayudarnos a gestionar mejor el contenido de nuestros Servicios al informarnos sobre qué contenido es eficaz.

También podemos utilizar las denominadas “Cookies Flash” (también conocidas como “Objetos locales compartidos” o “LSO”) para recopilar y almacenar información sobre el uso que usted hace de nuestros servicios, prevención del fraude y para otras operaciones del sitio.

CÓMO GESTIONAR COOKIES, TECNOLOGÍAS SIMILARES Y PUBLICIDAD MÓVIL DIRIGIDA EN LÍNEA

Tiene derecho a decidir si acepta las cookies. Puede ejercer sus preferencias en relación con las cookies que se entregan en nuestros Sitios siguiendo los pasos descritos a continuación.

Cookies. Puede activar o desactivar las categorías de cookies visitando nuestra Configuración de cookies . Esto incluye las cookies de origen y de terceros. También puede utilizar el navegador con el que está viendo este sitio web para habilitar, deshabilitar o eliminar cookies. Para ello, siga las instrucciones proporcionadas por su navegador (normalmente se encuentran en la configuración de “Ayuda”, “Herramientas” o “Editar”) o revise las instrucciones proporcionadas por los navegadores enumerados aquí: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Desktop, Safari Mobile, y el navegador de Android. Tenga en cuenta que si configura su navegador para desactivar las cookies, es posible que no pueda acceder a las áreas seguras de los Sitios y Servicios. Además, si desactiva las cookies, es posible que otras partes de los Servicios no funcionen correctamente. Podrá encontrar más información sobre cómo cambiar la configuración de cookies de su navegador en allaboutcookies.org.

También hay herramientas adicionales disponibles para gestionar las cookies de terceros. Muchas empresas de publicidad que recopilan información para publicidad basada en intereses son miembros de la Alianza de Publicidad Digital (Digital Advertising Alliance, DAA) o de la Iniciativa de Publicidad en Red (Network Advertising Initiative, NAI), ambas de las cuales mantienen sitios web donde las personas pueden optar por no permitir el envío de publicidad basada en intereses de sus miembros. Para no permitir el envío de publicidad basada en intereses del sitio web proporcionada por las respectivas empresas participantes de cada organización, visite el portal de exclusión de DAA disponible en optout.aboutads.info/, el portal de exclusión de DAA de Canadá disponible en youradchoices.ca/en/tools, o visite el portal de exclusión de NAI disponible en optout.networkadvertising.org/?c=1. Los residentes de la Unión Europea pueden excluirse de la publicidad conductual en línea ofrecida por las organizaciones miembro participantes de la Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva visitando youronlinechoices.eu/.

Publicidad móvil: Puede optar por no permitir que se utilicen sus identificadores de publicidad móvil para ciertos tipos de publicidad accediendo a la configuración adecuada en su dispositivo móvil y siguiendo las instrucciones. Si opta por no permitir dicho uso, eliminaremos todos los datos sobre usted y no recopilaremos más datos. Se eliminará el ID aleatorio que se le asignó previamente. Por lo tanto, si en una etapa posterior, usted decide activar la opción, no podremos continuar y realizar un seguimiento de usted utilizando el ID anterior y, para todos los fines prácticos, será un nuevo usuario. En el caso de los dispositivos iOS, para limitar el seguimiento de anuncios basado en intereses, vaya a Configuración > Privacidad > Publicidad > Activar “Limitar seguimiento de anuncios”. Para dispositivos Android, vaya a Ajustes > Google Services > Anuncios > Activar “Cancelar la personalización de anuncios”. En el caso de iOS y Android, también puede restablecer el identificador de publicidad que tiene asignado.

Si no desea permitir la recopilación de datos para la publicidad basada en intereses en aplicaciones móviles por parte de las empresas participantes, descargue la oferta de exclusión de la aplicación móvil AppChoices de DAA aquí: youradchoices.com/appchoices.

No rastrear: Algunos navegadores de Internet, como Internet Explorer, Firefox y Safari, incluyen la capacidad de transmitir señales “No rastrear” o “DNT”. Dado que no se han adoptado estándares uniformes para las señales “DNT”, nuestros Sitios no procesan ni responden actualmente a las señales “DNT”.

Cookies de Flash Si no desea que se almacenen cookies Flash en su computadora, puede ajustar la configuración de su reproductor Flash para bloquear el almacenamiento de cookies Flash utilizando las herramientas contenidas en el panel de configuración de almacenamiento del sitio web, disponible aquí macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. También puede controlar las Cookies Flash accediendo al panel de configuración de almacenamiento global y siguiendo las instrucciones. Al configurar Flash Player para restringir o limitar la aceptación de las Cookies Flash es posible que se reduzca o impida la funcionalidad de algunas aplicaciones Flash, incluidas, potencialmente, aplicaciones Flash utilizadas en relación con nuestros servicios o contenido en línea.

¿SE ACTUALIZARÁ ESTA POLÍTICA DE COOKIES?

Podemos actualizar esta Política de cookies cuando lo consideremos oportuno para reflejar, por ejemplo, cambios en las cookies que utilizamos o por otros motivos operativos, legales o normativos. Si lo hacemos, se le notificará al respecto la primera vez que visite nuestro sitio web después del cambio. También puede volver a visitar esta página si desea mantenerse informado.

APÉNDICE A: Tabla de cookies

COOKIES Y TECNOLOGÍAS INTERNAS Y COOKIES DE TERCEROS

Las siguientes son cookies de origen que se utilizan en propiedades como Manscaped.com y otros dominios operados por Manscaped, así como otras cookies de terceros.