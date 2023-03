Dane C. comprador verificado

Todo ha sido genial 10/10

Me encanta. La weed whacker es con diferencia la mejor recortadora para las orejas y la nariz que he usado, es suave y muy fácil de usar. Además, al principio, pensé que el desodorante y el tónico para mis partes serían demasiado, pero ahora que los he usado se lo recomendaría a cualquiera. El calzoncillo bóxer es suave y tan bueno o mejor que los de otras marcas de gama alta.