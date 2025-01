¿Cuál es la garantía de los dispositivos MANSCAPED™?

Nuestros dispositivos tienen un período de garantía estándar de 90 días. Garantizamos a la persona que compró originalmente los productos enumerados a continuación, que dichos productos estarán libres de defectos de mano de obra y materiales durante su período de garantía aplicable, sujeto a estas condiciones.

The Lawn Mower® 2.0

The Lawn Mower® 3.0

The Lawn Mower® 4.0

The Lawn Mower® 5.0 Ultra

The Beard Hedger™

Weed Whacker®

Weed Whacker® 2.0

The Handyman™

The Dome Shaver™ Pro

Para que tu reclamación de garantía sea aprobada, debes: (a) haber comprado el producto a MANSCAPED™ o a un distribuidor autorizado de MANSCAPED™; (b) proporcionar una prueba de la fecha de compra de tu producto; (c) si se te solicita, deberás devolver el producto a MANSCAPED™; y (d) deberás haber utilizado el producto únicamente de la forma prevista y de acuerdo con las instrucciones del producto.

Si se produce un defecto en estas circunstancias y durante el periodo de garantía, repararemos o sustituiremos, a nuestra discreción, el producto o la pieza defectuosa. La garantía no cubre los defectos causados por modificaciones, reparaciones, piezas de repuesto o accesorios de terceros. El desgaste normal no está garantizado. Es posible que no podamos sustituir productos de edición limitada o descatalogados. En caso contrario, sustituiremos estos productos por un modelo equivalente según la disponibilidad. Es posible que realicemos cambios en los productos y en los diseños en el tiempo en que compraste tu producto y presentaste una reclamación de garantía. Los productos reparados o reemplazados bajo esta garantía pueden o no incorporar estos cambios.

Aquí encontrarás más información relativa a los términos de nuestra garantía. Para iniciar tu solicitud de reembolso, visita nuestra página de Contacto, selecciona ""Devolución"" en el menú desplegable del campo ""En qué podemos ayudarte"" y completa el resto del formulario con los datos de tu pedido.