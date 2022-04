Aviso a los residentes de California

EL DERECHO DE LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA A OPTAR POR NO PERMITIR LA “VENTA” DE INFORMACIÓN PERSONAL EN VIRTUD DE LA LEY DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR DE CALIFORNIA (CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT, CCPA):

En vista de la definición de “venta” en virtud de la CCPA, Manscaped, Inc. (la “Empresa”) podrá, ya sea ahora o en el futuro, intercambiar, compartir o “vender” (según se define en la CCPA) las siguientes categorías de Información personal a determinados proveedores de análisis de datos de terceros: (1) identificadores personales; (2) características de las clasificaciones protegidas en virtud de las leyes federales y de California; (3) internet/actividad electrónica; (4) información comercial; o (5) deducciones extraídas de las categorías descritas anteriormente para crear un perfil sobre usted que refleje sus preferencias y características. Sin embargo, nuestra Empresa no vende de forma intencional Información personal de menores de 16 años.

INSTRUCCIONES SI DESEA ELEGIR LA OPCIÓN DE NO PERMITIR DICHA “VENTA”:

LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA TIENEN DERECHO EN VIRTUD DEL CCPA A NO PERMITIR LA “VENTA” DE SU INFORMACIÓN PERSONAL A TERCEROS, COMO SE DEFINE EL TÉRMINO “VENTA” DE CONFORMIDAD CON EL CCPA. PARA ENVIAR UNA SOLICITUD DE NO PERMITIR LA “VENTA” DE SU INFORMACIÓN PERSONAL A LOS PROVEEDORES DE ANÁLISIS DE DATOS DE TERCEROS, PÓNGASE EN CONTACTO CON MANSCAPED, INC. POR UNO DE ESTOS MEDIOS: