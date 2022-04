Política de Privacidad MANSCAPED

Última actualización: 7 de septiembre de 2021

Esta Política de Privacidad (“Política de Privacidad” o “Política”) explica cómo MANSCAPED, INC. (la “Empresa”, “Nosotros”, “Nos” o “Nuestro”) puede recopilar, reunir, registrar, mantener, distribuir, compartir, divulgar o utilizar de otro modo su información personal y los derechos y opciones que tiene en relación con su información personal.

Esta Política de Privacidad se aplica a toda la información personal recopilada durante cualquier comunicación escrita, electrónica y oral o recopilada en línea o fuera de línea (en conjunto, los “Servicios”), incluso de Nuestro sitio web en www.manscaped.com, y todas las páginas web correspondientes, aplicaciones de software o aplicaciones móviles que enlazan con esta Política de Privacidad (colectivamente, el “Sitio”), y cuando interactúa con nuestra publicidad y aplicaciones en sitios web y servicios de terceros, si la publicidad y las aplicaciones incluyen enlaces a esta Política de Privacidad.

Al utilizar este Sitio o nuestros Servicios, usted acepta la recopilación y el uso de su información personal de conformidad con esta Política de privacidad y nuestras Condiciones de Uso. Si no acepta todos los términos de esta Política de privacidad o las Condiciones de uso, no debe utilizar ni acceder a nuestro Sitio o Servicios.

Podemos actualizar esta Política de Privacidad cuando corresponda y realizar cambios en la información recopilada previamente, según lo permita la ley. Si hacemos cambios sustanciales, publicaremos la Política de Privacidad actualizada en esta página con una fecha de entrada en vigor “Actualizada” de las revisiones. Le animamos a que identifique las actualizaciones y cambios en esta Política de Privacidad verificando esta fecha cuando acceda a nuestros Servicios.

Tenga en cuenta que nuestro Sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros, como por ejemplo servicios de entrega y páginas de redes sociales. Estos enlaces están destinados únicamente para su comodidad. Estos sitios web y servicios de terceros no están relacionados con MANSCAPED y es posible que tengan políticas de privacidad y prácticas de recopilación de datos independientes. No asumimos ninguna responsabilidad por estos sitios web o sus prácticas de privacidad y animamos a los usuarios a leer las políticas de privacidad de todos los sitios web que visiten.

1. La información que recopilamos

Cuando accedes o utilizas Nuestros Servicios, podemos, ya sea directamente o a través de Nuestros proveedores de servicios, recopilar, registrar, conservar, distribuir, compartir, revelar o utilizar de cualquier otro modo la información personal que Nos proporcionas. La información personal es cualquier información que se relaciona contigo, te identifica personalmente, o que podría ser utilizada para identificarte, incluyendo, pero no limitado a: tu nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, o cualquier otra información. La información personal no incluye información anónima o agregada. Los tipos de información personal que podemos recopilar sobre ti se describen a continuación.

1.1. INFORMACIÓN QUE TÚ NOS PROPORCIONAS DE MANERA VOLUNTARIA. Recopilamos la información personal que Nos proporcionas voluntariamente cuando:

completas formularios en el Sitio, o en relación con nuestros Servicios, o te pones en contacto con Nosotros por vía telefónica;

creas una cuenta con Nosotros;

compras o solicitas de cualquier otro modo los productos o servicios de la Empresa;

solicitas cualquier tipo de asistencia al cliente;

solicitas cualquier cambio o devolución de cualquiera de los productos o servicios de la Empresa;

solicitas cualquier información de o sobre la Empresa, como un boletín de noticias, una alerta electrónica o cualquier otra información sobre Nuestros productos, servicios, eventos o socios comerciales;

te comunicas con cualquier otro representante de nuestra Empresa;

te comunicas con Nosotros a través de sitios de medios sociales de terceros;

participas en cualquier concurso, promoción o sorteo ofrecido por Nosotros;

solicitas un puesto de trabajo en la Empresa; o

te comunicas con Nosotros de cualquier otra forma.

En estos casos, los tipos de información personal que podemos recopilar de Ti pueden incluir:

Tu nombre y apellidos;

dirección postal y/o de facturación;

dirección de correo electrónico

número de teléfono (o móvil);

fecha de nacimiento o edad;

número de tarjeta de crédito o débito y otra información sobre la misma (si Nos realizas un pago directamente a Nosotros o utilizando un proveedor de pagos externo que gestione los pagos y reciba la información de tu tarjeta de pago);

información sobre tu banco o cuenta corriente (si realizas un pago a través de tu transferencia bancaria);

Información sobre una tarjeta de regalo o información relacionada con un regalo;

la información que nos proporcionas cuando adquieres alguno de nuestros productos o servicios, incluidos los parámetros del producto o servicio o las preferencias que nos has indicado al realizar la compra;

Información que nos proporcionas cuando comunicas un problema a nuestro Sitio o una compra en línea u otra transacción con Nosotros por correo electrónico, Nuestro Sitio, teléfono, por escrito o a través de otros medios.

Registros y copias de tu correspondencia (incluyendo direcciones de correo electrónico), si te pones en contacto con Nosotros.

Información relativa a tu participación en un concurso, sorteo, promoción o encuestas que podamos pedirte que completes con fines de investigación.

Historial de transacciones con Nosotros.

Información relacionada con el empleo y los antecedentes que Nos proporciones como parte del proceso de solicitud de empleo; o

Información que nos proporciones o que esté relacionada con la devolución o el cambio de un producto, como la información sobre la transacción, los detalles del producto, el precio de compra y la fecha y el lugar/medio de la transacción.

1.2. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS POR OTROS MEDIOS

1.2.1. INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE

Cuando tú accedes o utilizas de otro modo Nuestro Sitio o Nuestros Servicios, recopilamos automáticamente cierta información personal sobre ti, que incluye

Información del dispositivo: Nosotros (o nuestros proveedores de servicios) podemos recopilar información sobre el ordenador, la tableta, el teléfono u otro dispositivo que utilices para acceder a cualquiera de los Servicios, incluyendo la dirección de Protocolo de Internet, los modelos de hardware, el sistema operativo y la versión, la información de la red móvil y otros identificadores únicos del dispositivo.

Nosotros (o nuestros proveedores de servicios) podemos recopilar información sobre el ordenador, la tableta, el teléfono u otro dispositivo que utilices para acceder a cualquiera de los Servicios, incluyendo la dirección de Protocolo de Internet, los modelos de hardware, el sistema operativo y la versión, la información de la red móvil y otros identificadores únicos del dispositivo. Cookies y otras tecnologías de seguimiento basadas en la web: Nosotros (o nuestros proveedores de servicios) podemos utilizar diferentes tecnologías como cookies, balizas web u otros tipos de pequeños archivos temporales o tecnologías de seguimiento basadas en la web para recopilar cierta información. Una cookie es un pequeño archivo de datos almacenado por su navegador web en su ordenador o dispositivo móvil (disco duro) que Nos ayuda a mejorar la forma en que te proporcionamos nuestros Servicios, Nos ayuda a mejorar tu experiencia general al utilizar nuestros Servicios, y/o Nos ayuda a analizar las áreas y características de nuestros Servicios que son más populares o a detectar el fraude. Las balizas web son imágenes electrónicas que pueden utilizarse en Nuestros Servicios o correos electrónicos y que ayudan a enviar cookies, contar las visitas y comprender el uso. Al igual que muchos otros sitios web, las cookies y estas otras tecnologías de seguimiento basadas en la web pueden ser utilizadas por Nosotros (o nuestros proveedores de servicios) durante tu visita a los Sitios u otros Servicios con el fin de mejorar tu experiencia individual como usuario de Nuestro Sitio y Servicios, o para mejorar o potenciar en general la funcionalidad general de los Servicios. Para más información sobre las Cookies, consulta nuestra Política de Cookies.

Nosotros (o nuestros proveedores de servicios) podemos utilizar diferentes tecnologías como cookies, balizas web u otros tipos de pequeños archivos temporales o tecnologías de seguimiento basadas en la web para recopilar cierta información. Una cookie es un pequeño archivo de datos almacenado por su navegador web en su ordenador o dispositivo móvil (disco duro) que Nos ayuda a mejorar la forma en que te proporcionamos nuestros Servicios, Nos ayuda a mejorar tu experiencia general al utilizar nuestros Servicios, y/o Nos ayuda a analizar las áreas y características de nuestros Servicios que son más populares o a detectar el fraude. Las balizas web son imágenes electrónicas que pueden utilizarse en Nuestros Servicios o correos electrónicos y que ayudan a enviar cookies, contar las visitas y comprender el uso. Al igual que muchos otros sitios web, las cookies y estas otras tecnologías de seguimiento basadas en la web pueden ser utilizadas por Nosotros (o nuestros proveedores de servicios) durante tu visita a los Sitios u otros Servicios con el fin de mejorar tu experiencia individual como usuario de Nuestro Sitio y Servicios, o para mejorar o potenciar en general la funcionalidad general de los Servicios. Para más información sobre las Cookies, consulta nuestra Política de Cookies. Datos de geolocalización: sujeto a los permisos de tu dispositivo, Nosotros (o Nuestros proveedores de servicios) podemos ser capaces de recopilar información sobre la ubicación precisa de tu dispositivo o podemos recopilar otros datos generales de ubicación basados en datos de GPS, dirección postal y/o dirección de facturación (en lo sucesivo denominados colectivamente "Datos de geolocalización"), para personalizar nuestros Servicios en función de tu ubicación. Tú puedes evitar que tu dispositivo comparta información de localización precisa, incluyendo sin limitación algunos o todos los Datos de Geolocalización, en cualquier momento a través de la configuración del sistema operativo de tu dispositivo.

sujeto a los permisos de tu dispositivo, Nosotros (o Nuestros proveedores de servicios) podemos ser capaces de recopilar información sobre la ubicación precisa de tu dispositivo o podemos recopilar otros datos generales de ubicación basados en datos de GPS, dirección postal y/o dirección de facturación (en lo sucesivo denominados colectivamente "Datos de geolocalización"), para personalizar nuestros Servicios en función de tu ubicación. Tú puedes evitar que tu dispositivo comparta información de localización precisa, incluyendo sin limitación algunos o todos los Datos de Geolocalización, en cualquier momento a través de la configuración del sistema operativo de tu dispositivo. Información sobre redes sociales: si alguno de Nuestros Servicios ofrece funciones de redes sociales, como los botones "Me gusta" de Facebook o miniprogramas interactivos de redes sociales similares, estas funciones pueden recopilar tu dirección de Protocolo de Internet, la página que estás visitando en Nuestro Sitio, y pueden establecer una cookie para permitir que la función funcione correctamente. Las funciones de las redes sociales están alojadas por un tercero o directamente en Nuestros Servicios. Sus interacciones con estas funciones pueden regirse por las políticas de privacidad de la empresa que las proporciona.

1.2.2. INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS DE TERCEROS SI ES APLICABLE A LA INFORMACIÓN ADICIONAL

Recibimos información sobre ti de otras fuentes para ayudarnos a corregir o complementar nuestros registros, mejorar la calidad o la personalización de Nuestros Servicios para ti, y prevenir o detectar el fraude.

También podemos recopilar información personal sobre ti que recibimos de nuestros socios, miembros del grupo u otros terceros. Por ejemplo, si realizas una compra con Nosotros, podemos recibir información sobre tu solvencia por parte de Nuestros proveedores de servicios financieros; o si visitas una de Nuestras cuentas de redes sociales, el proveedor correspondiente puede proporcionarnos información estadística sobre tu uso de Nuestra cuenta. Al recopilar información adicional sobre ti, podemos corregir la información incorrecta, mejorar la seguridad de tus transacciones y ofrecerte recomendaciones de productos y ofertas especiales que probablemente te interesen más.

2. Cómo utilizamos su información

2.1. LAS PRINCIPALES FORMAS EN QUE UTILIZAMOS TU INFORMACIÓN.

Sólo utilizaremos tu información personal tal y como se describe en esta Política de Privacidad o como se te haya comunicado antes de llevar a cabo dicho tratamiento. Los fines para los que podemos utilizar tus datos personales son, entre otros, los siguientes:

Procesar tus transacciones de compra, completar tus pedidos, procesar cambios y devoluciones y enviar notificaciones de envío;

Enviar mensajes de asistencia y administrativos, y responder a tus comentarios, preguntas y solicitudes de servicio al cliente;

Comunicarnos contigo sobre productos, servicios, ofertas y eventos ofrecidos por Nosotros y por otros, y ofrecerte noticias e información que consideremos de tu interés, sujetas a la legislación aplicable;

Supervisar y analizar las tendencias, el uso y las actividades relacionadas con Nuestros Servicios;

Llevar a cabo revisiones de las tarjetas de crédito o protegerlas de otro modo contra el fraude o las transacciones no autorizadas, incluyendo la identificación de posibles usuarios no autorizados o piratas informáticos;

Personalizar tu experiencia y los anuncios y contenidos que ves cuando utilizas cualquiera de los Servicios en función de tus preferencias, intereses y comportamiento de navegación y compra;

Cumplir con las leyes o reglamentos aplicables o según lo solicitado por cualquier proceso judicial o agencia gubernamental (incluyendo, sin límite, para la presentación de informes fiscales de la Empresa), o según se pueda solicitar en virtud de cualquier citación;

Mantenerte seguro mientras utilizas Nuestros Servicios, lo que Nos obliga a procesar tu información personal para combatir el spam, el malware, las actividades maliciosas o los riesgos de seguridad;

Mejorar y hacer cumplir Nuestras medidas de seguridad;

Facilitarle el uso de diversas funciones para compartir en las redes sociales u otras herramientas integradas (como el botón "Me gusta" de Facebook) que puedes utilizar como parte de las páginas de las redes sociales;

Facilitar cualquier concurso, sorteo o promoción y procesar y entregar entradas y premios;

Procesar tu información para evaluar tu candidatura si solicitas un puesto de trabajo; o

llevar a cabo cualquier otro propósito que se te describa en el momento en que se recopile tu información personal.

Utilizar con, o de otra manera distribuir, compartir o revelar a, cualquier agencia gubernamental o terceros con el fin de cumplir con, o de otra manera en virtud de, cualquier citación, orden judicial, u otra orden gubernamental, ley o reglamento (incluyendo sin limitación la presentación de informes fiscales).

3. Compartir y divulgar información

Podemos compartir o divulgar tu información personal en las siguientes circunstancias, y en todos los países mencionados en la Sección 7 del presente documento:

Filiales y Subsidiarias. Podemos revelar tus datos a Nuestras filiales o subsidiarias para cualquiera de los fines descritos en el presente documento.

Podemos revelar tus datos a Nuestras filiales o subsidiarias para cualquiera de los fines descritos en el presente documento. Proveedores de servicios. Podemos compartir o divulgar tu información personal con Nuestros proveedores de servicios o con otros terceros que contratemos en relación con la prestación de los Servicios, incluyendo, sin limitación, los siguientes tipos de proveedores de servicios que podemos contratar: Proveedores de correo electrónico, Internet u otros servicios de telecomunicaciones; Cloud, otro tipo de almacenamiento de datos u otros proveedores de servicios de hosting; Proveedores de servicios de pago de terceros, incluidos, sin limitación, los procesadores de tarjetas de crédito de terceros (véase Proveedores de aplicaciones de terceros a continuación); Empresas de análisis que nos asisten con diversos tipos de análisis de datos (véase Socios de análisis más abajo); Terceros transportistas; o Otros contratistas externos que contratamos para que nos asistan en la prestación de nuestros servicios.

Podemos compartir o divulgar tu información personal con Nuestros proveedores de servicios o con otros terceros que contratemos en relación con la prestación de los Servicios, incluyendo, sin limitación, los siguientes tipos de proveedores de servicios que podemos contratar: Proveedores de aplicaciones de terceros. Si se utiliza una aplicación de terceros para apoyar Nuestros Servicios, podemos compartir o divulgar su información a dichos proveedores de aplicaciones de terceros, incluyendo, sin limitación, procesadores de tarjetas de crédito de terceros u otros proveedores de servicios de pago de terceros.

Si se utiliza una aplicación de terceros para apoyar Nuestros Servicios, podemos compartir o divulgar su información a dichos proveedores de aplicaciones de terceros, incluyendo, sin limitación, procesadores de tarjetas de crédito de terceros u otros proveedores de servicios de pago de terceros. Socios analíticos. Podemos utilizar los servicios de análisis proporcionados por un proveedor de servicios de análisis de terceros o mediante el uso de una de sus herramientas, como, por ejemplo, Google Analytics, para recopilar y procesar determinados datos de análisis. Estos servicios también pueden recopilar datos sobre tu uso de otros sitios web, aplicaciones y recursos en línea. Google Analytics es un servicio de análisis web ofrecido por Google LLC, una empresa domiciliada en los Estados Unidos ("Google") que rastrea e informa sobre el tráfico del Sitio. Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de Google, visita la página web de privacidad y condiciones de Google: policies.google.com/privacy. El complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics ofrece a los visitantes la posibilidad de evitar que sus datos sean recopilados y utilizados por Google Analytics, disponible en: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podemos utilizar los servicios de análisis proporcionados por un proveedor de servicios de análisis de terceros o mediante el uso de una de sus herramientas, como, por ejemplo, Google Analytics, para recopilar y procesar determinados datos de análisis. Estos servicios también pueden recopilar datos sobre tu uso de otros sitios web, aplicaciones y recursos en línea. Google Analytics es un servicio de análisis web ofrecido por Google LLC, una empresa domiciliada en los Estados Unidos ("Google") que rastrea e informa sobre el tráfico del Sitio. Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de Google, visita la página web de privacidad y condiciones de Google: policies.google.com/privacy. El complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics ofrece a los visitantes la posibilidad de evitar que sus datos sean recopilados y utilizados por Google Analytics, disponible en: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Socios publicitarios. Podemos trabajar con empresas publicitarias de terceros (colectivamente, “ Socios Publicitarios ”) para ofrecerte anuncios u otra información que creamos que pueda ser de tu interés. Estos Socios Publicitarios pueden establecer o acceder a sus propias cookies, etiquetas de píxel o tecnologías similares en Nuestro Sitio y Servicios o pueden recopilar o tener acceso a datos sobre ti que pueden recopilar a lo largo del tiempo y a través de diferentes servicios en línea. Estos Socios Publicitarios también pueden proporcionarnos sus propios datos independientes sobre clientes potenciales y dichos datos podrían incluir datos tuyos previamente recogidos por el Socio Publicitario.

Podemos trabajar con empresas publicitarias de terceros (colectivamente, “ ”) para ofrecerte anuncios u otra información que creamos que pueda ser de tu interés. Estos Socios Publicitarios pueden establecer o acceder a sus propias cookies, etiquetas de píxel o tecnologías similares en Nuestro Sitio y Servicios o pueden recopilar o tener acceso a datos sobre ti que pueden recopilar a lo largo del tiempo y a través de diferentes servicios en línea. Estos Socios Publicitarios también pueden proporcionarnos sus propios datos independientes sobre clientes potenciales y dichos datos podrían incluir datos tuyos previamente recogidos por el Socio Publicitario. Funciones de las redes sociales. Nuestros Servicios pueden ofrecer funciones de redes sociales, incluidas ciertas herramientas para compartir u otras herramientas integradas (como el botón "Me gusta" de Facebook), que te permiten compartir las acciones que realizas en Nuestras páginas de redes sociales. El uso que hagas de estas funciones permite compartir Información Personal con el público, dependiendo de la configuración que establezcas con la entidad que proporciona la función de compartir en redes sociales.

Nuestros Servicios pueden ofrecer funciones de redes sociales, incluidas ciertas herramientas para compartir u otras herramientas integradas (como el botón "Me gusta" de Facebook), que te permiten compartir las acciones que realizas en Nuestras páginas de redes sociales. El uso que hagas de estas funciones permite compartir Información Personal con el público, dependiendo de la configuración que establezcas con la entidad que proporciona la función de compartir en redes sociales. Fusión, venta u otras transferencias de activos. Podemos compartir o divulgar o transferir de cualquier otro modo tus datos personales a los asesores profesionales de la Empresa, como abogados o contables ("Profesionales externos"), a otros asesores, a posibles socios transaccionales o a otros terceros en relación con la valoración, negociación o finalización de una transacción corporativa en la que seamos absorbidos por otra empresa o Nos fusionemos con ella, o vendamos, liquidemos o transferamos la totalidad o una parte de Nuestros activos. El uso de tu información personal después de cualquiera de estos eventos se regirá por esta Política de Privacidad.

Podemos compartir o divulgar o transferir de cualquier otro modo tus datos personales a los asesores profesionales de la Empresa, como abogados o contables ("Profesionales externos"), a otros asesores, a posibles socios transaccionales o a otros terceros en relación con la valoración, negociación o finalización de una transacción corporativa en la que seamos absorbidos por otra empresa o Nos fusionemos con ella, o vendamos, liquidemos o transferamos la totalidad o una parte de Nuestros activos. El uso de tu información personal después de cualquiera de estos eventos se regirá por esta Política de Privacidad. Socios de Marketing Alliance. Trabajamos con Epsilon International UK Limited ("Epsilon") y somos miembros de la Epsilon Abacus Alliance. Como parte de esta Alianza, proporcionamos el nombre, la dirección y los historiales de compra de nuestros clientes a otros Miembros de la Alianza para su procesamiento en un entorno cooperativo, con el fin de conectar a Nuestros clientes con otros Miembros de interés de la Alianza. Los Miembros de la Alianza utilizan Nuestros datos de clientes para conectar con los clientes a través del marketing proponiendo ofertas competentes.

Trabajamos con Epsilon International UK Limited ("Epsilon") y somos miembros de la Epsilon Abacus Alliance. Como parte de esta Alianza, proporcionamos el nombre, la dirección y los historiales de compra de nuestros clientes a otros Miembros de la Alianza para su procesamiento en un entorno cooperativo, con el fin de conectar a Nuestros clientes con otros Miembros de interés de la Alianza. Los Miembros de la Alianza utilizan Nuestros datos de clientes para conectar con los clientes a través del marketing proponiendo ofertas competentes. Según lo exija la Ley, una Citación o una Orden gubernamental similar. Podemos acceder, conservar, compartir o divulgar tu información personal si creemos que es necesario o apropiado hacerlo para (i) cumplir con todas las leyes o reglamentos, incluido cualquier requisito de información fiscal de la Empresa; (ii) cumplir con cualquier otra solicitud de aplicación de la ley o proceso legal, como una orden judicial o citación; (iii) responder a tus solicitudes; o (iv) proteger tus derechos, propiedad o seguridad, los Nuestros o los de otros. Podemos estar obligados a revelar tu información a (a) las autoridades fiscales como parte de nuestros requisitos de información fiscal, o (b) las autoridades policiales u otros organismos gubernamentales o a través de una citación;

Podemos acceder, conservar, compartir o divulgar tu información personal si creemos que es necesario o apropiado hacerlo para (i) cumplir con todas las leyes o reglamentos, incluido cualquier requisito de información fiscal de la Empresa; (ii) cumplir con cualquier otra solicitud de aplicación de la ley o proceso legal, como una orden judicial o citación; (iii) responder a tus solicitudes; o (iv) proteger tus derechos, propiedad o seguridad, los Nuestros o los de otros. Podemos estar obligados a revelar tu información a (a) las autoridades fiscales como parte de nuestros requisitos de información fiscal, o (b) las autoridades policiales u otros organismos gubernamentales o a través de una citación; Asesores profesionales externos de la Empresa. Podemos compartir o divulgar tus datos personales con cualquiera de los Profesionales externos de la Empresa para facilitar el asesoramiento profesional de dichos Profesionales externos;

Podemos compartir o divulgar tus datos personales con cualquiera de los Profesionales externos de la Empresa para facilitar el asesoramiento profesional de dichos Profesionales externos; Consentimiento. También podemos compartir o divulgar tu información personal con tu permiso.

4. Sus opciones

4.1. PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN

Para proporcionarte Nuestros Servicios, podemos enviarte comunicaciones relacionadas con tus transacciones, la seguridad o la administración del Sitio. De vez en cuando también podemos enviarte otros mensajes o actualizaciones sobre MANSCAPED, nuestro Sitio, y promociones u otras actividades. Si no deseas recibir comunicaciones Nuestras que no estén relacionadas con las transacciones o la seguridad, puedes optar por no recibirlas haciendo clic en el enlace de "cancelación de la suscripción" que aparece en la comunicación que has recibido de Nosotros, o enviando un mensaje de correo electrónico a privacy@manscaped.com en el que indiques que ya no quieres recibir estas comunicaciones directamente de Nosotros ("Opt-Out"). Los usuarios del EEE, el Reino Unido, Suiza, Singapur, Sudáfrica, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o Canadá recibirán, si así lo exige la legislación aplicable, dichas comunicaciones sólo después de haber dado su consentimiento. Ten en cuenta que las solicitudes de exclusión y "cancelación de la suscripción" pueden no surtir efecto inmediatamente y pueden tardar un tiempo razonable en ser recibidas, procesadas y aplicadas, tiempo durante el cual tu información seguirá estando sujeta a la anterior Política de Privacidad de MANSCAPED. Además, debes saber que cualquier información proporcionada a terceros antes de tu elección de Opt-Out o anulación de la suscripción no será recuperada o rescindida, a menos que lo exija la legislación aplicable.

4.2. CORRECCIÓN

Tienes derecho a corregir la información personal que has compartido con Nosotros en nuestro Sitio o Servicios. Nos comprometemos a garantizar que tus datos personales sean precisos y estén actualizados. Sin embargo, eres tú quien debe actualizarla con cualquier cambio. Eres el único responsable de corregir, actualizar o modificar todos y cada uno de tus datos personales tal y como aparecen y son almacenados por Nuestros Servicios.

4.3. DO NOT TRACK: AVISO ESPECIAL COMPLEMENTARIO PARA LOS RESIDENTES EN CALIFORNIA

Algunos navegadores de Internet, como Internet Explorer, Firefox y Safari, incluyen la posibilidad de transmitir señales "Do Not Track" o "DNT". Puesto que no se han adoptado normas universales para las señales "DNT", nuestro Sitio no procesa ni responde actualmente a las señales "DNT".

5. Niños

Este Sitio y Nuestros Servicios no están dirigidos a niños menores de 16 años, y no recopilamos a propósito ninguna información personal de niños menores de 16 años. Solicitamos que los menores de 16 años no Nos envíen ninguna información personal. Si tienes razones para creer que un menor de 16 años Nos ha proporcionado información personal, ponte en contacto con nosotros en privacy@manscaped.com y solicita que dicha información sea eliminada de Nuestros registros.

6. Seguridad de los datos

Hemos implementado medidas técnicas y organizativas razonables diseñadas para proteger tu información personal de pérdidas accidentales y del acceso, uso, alteración y divulgación no autorizados. Toda información personal que Nos proporcionas se almacena en Nuestros servidores seguros detrás de cortafuegos. Cualquier transacción de pago será encriptada utilizando SSL u otra tecnología de encriptación, o utilizaremos Nuestros procesadores de pago de terceros, que utilizarán procedimientos de seguridad apropiados.

La seguridad de tu información también depende de ti. Cuando te hayamos facilitado (o hayas elegido) una contraseña para acceder a determinadas partes de Nuestro Sitio, eres responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña. No debes compartir tu contraseña con nadie. Te instamos a que seas prudente a la hora de dar información en espacios públicos del Sitio, como los tablones de anuncios. La información que compartas en los espacios públicos puede ser vista por cualquier usuario del Sitio.

Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura. Aunque hacemos todo lo posible para proteger tu información personal, no podemos garantizar la seguridad de tu información personal transmitida a Nuestro Sitio. Cualquier transmisión de información personal es bajo tu propio riesgo. No somos responsables de la elusión de cualquier configuración de privacidad o medidas de seguridad contenidas en el Sitio.

7. Transferencias internacionales de información persona

Tu información personal puede ser transferida y mantenida en ordenadores ubicados fuera de tu estado, provincia, país u otra jurisdicción gubernamental donde las leyes de protección de datos pueden diferir de las de tu jurisdicción. Si tienes tu domicilio fuera de los Estados Unidos y decides proporcionarnos información, ten en cuenta que transferimos los datos, incluida la información personal, a los Estados Unidos y/o al EEE y los procesamos allí.

Adoptaremos todas las medidas que resulten razonablemente necesarias para garantizar que tu información personal sea tratada de forma segura y de acuerdo con esta Política de Privacidad, y no se realizará ninguna transferencia de tu información personal a una organización o país a menos que existan las salvaguardas apropiadas requeridas por las leyes de protección de datos aplicables y que garanticen el mantenimiento de la seguridad de tu información personal. Si no deseas que tu información sea transferida, procesada o mantenida fuera del país o jurisdicción donde te encuentras, no debes utilizar el Sitio o los Servicios.

8. Aviso adicional para residentes de California

Esta sección solo es aplicable a los residentes de California. De conformidad con la California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA"), a continuación se presenta un resumen de las categorías de "Información Personal", tal como se identifican y definen en la CCPA (véase la sección 1798.140 (o) del California Civil Code), que recopilamos, la razón por la que recopilamos tu información personal, dónde obtenemos la información personal y los terceros con los que podemos compartir tu información personal.

Por lo general, recogemos las siguientes categorías de información personal sobre ti cuando utilizas Nuestro Sitio o Nuestros Servicios:

Identificadores como el nombre, la dirección, el identificador personal único, el correo electrónico, el número de teléfono, la dirección IP de tu dispositivo, el software y los números de identificación asociados a tus dispositivos.

Información comercial, como registros de productos o servicios comprados, obtenidos o considerados por ti.

Información de Internet u otra información electrónica relativa a tu historial de navegación, historial de búsqueda, la página web visitada antes de llegar a nuestro Sitio, la duración de la visita y el número de páginas vistas, los datos de flujo de clics, las preferencias de localización, tu operador de telefonía móvil, las marcas de fecha y hora asociadas a las transacciones y la información de configuración del sistema.

Tu geolocalización, en la medida en que hayas configurado tu dispositivo para permitirnos recopilar dicha información.

Grabaciones de audio de tu voz en la medida en que nos llames, según lo permita la legislación aplicable.

Información profesional o relacionada con el empleo.

Información sobre tus preferencias, características, comportamiento y actitudes.

Por lo general, no recogemos información biométrica ni relacionada con la educación. Para obtener más información sobre la información personal que recopilamos y cómo la recopilamos, consulta la Sección 1, antes mencionada, y Nuestra Política de Cookies.

Recopilamos tu información personal para los fines empresariales descritos en la sección 2, más arriba. La CCPA define un "propósito comercial" como el uso de la información personal para los propósitos operativos de la empresa, u otros propósitos notificados, siempre que el uso de la información personal sea razonablemente necesario y proporcionado para lograr el propósito operativo para el que se recopiló la información personal u otro propósito operativo que sea compatible con el contexto en el que se recopiló la información personal.

Las categorías de terceros con los que podemos compartir tu información personal se enumeran en la sección 2, antes mencionada.

8.1. DERECHOS DE PRIVACIDAD

Los residentes de California tienen los siguientes derechos que se enumeran a continuación. Tu Derecho de acceso y tu Derecho de eliminación no son absolutos y están sujetos a ciertas excepciones. Por ejemplo, no podemos revelar datos personales específicos si la revelación creara un riesgo sustancial, articulado e irrazonable para la seguridad de la información personal, tu cuenta con nosotros o la seguridad de los sistemas de redes de la empresa.

Derecho a no ser discriminado. Tienes derecho a no ser discriminado por ejercer cualquiera de los derechos descritos en esta sección. No te discriminaremos por ejercer tu derecho a conocer, eliminar o excluirte de las ventas.

Derecho de acceso. Tienes derecho a solicitar que te revelemos cierta información sobre la recopilación y el uso de tus datos personales por parte de la Empresa en los últimos 12 meses. En concreto, puedes solicitar la siguiente información:

Las categorías de información personal que recopilamos sobre ti.

Las categorías de fuentes de la información personal que recopilamos sobre ti.

Nuestro propósito comercial o empresarial para recoger o vender esa información personal.

Las categorías de terceros con los que compartimos esa información personal.

Los elementos específicos de información personal que hemos recopilado sobre ti.

Si hemos vendido o revelado tu información personal con fines comerciales; dos listas separadas que revelen: las ventas (si las hay), identificando las categorías de información personal que compró cada categoría de destinatario; y las divulgaciones con fines comerciales, identificando las categorías de información personal que obtuvo cada categoría de destinatario.

Tienes derecho a solicitar una copia de la información personal específica que hemos recopilado sobre ti durante los 12 meses anteriores a tu solicitud.

Derecho de supresión. Tienes derecho a solicitar la supresión de cualquier información personal tuya que hayamos recopilado y conservado, con ciertas excepciones. Podemos denegar tu solicitud de eliminación si la retención de la información es necesaria para que la Empresa o su(s) proveedor(es) de servicios puedan:

Completar la transacción para la que recopilamos la información personal, proporcionar un bien o servicio que solicitaste, llevar a cabo acciones razonablemente anticipadas dentro del contexto de Nuestra relación comercial en curso, o cumplir de otro modo Nuestro contrato contigo. Detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas, engañosas, fraudulentas o ilegales, o perseguir a los responsables de dichas actividades. Depurar productos para identificar y reparar errores que perjudiquen la funcionalidad prevista. Ejercer la libertad de expresión, garantizar el derecho de otro consumidor a ejercer sus derechos de libertad de expresión o ejercer otro derecho previsto por la ley. Cumplir con la California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.). Participar en investigaciones científicas, históricas o estadísticas, públicas o revisadas por pares, de interés público, que se adhieran a todas las demás leyes de ética y privacidad aplicables, cuando la eliminación de la información pueda imposibilitar o perjudicar gravemente la realización de la investigación, si tú has dado previamente tu consentimiento informado. Permitir únicamente usos internos que estén razonablemente alineados con las expectativas del consumidor basadas en tu relación con Nosotros. Cumplir con una obligación legal.. Hacer otros usos internos o legales de esa información que sean compatibles con el contexto en el que tú la proporcionaste.

Derecho a excluirse de la venta. Tal y como se describe en la presente Política de Privacidad, en determinadas situaciones podemos compartir tu información personal con nuestros socios, terceros o afiliados para fines de marketing u otros, y podríamos recibir un beneficio por dicha divulgación. En la medida en que dicha divulgación se considere una "venta" en virtud de la CCPA, como residente en California tienes derecho a excluirte de dicha divulgación. HAZ CLIC AQUÍ para ver la notificación de la empresa a los residentes de California sobre su derecho a excluirse de dicha "venta", si es que existe: manscaped.com/pages/notice-to-california-residents.

8.2. EJERCICIO DE TUS DERECHOS

Para ejercer tus derechos de acceso, portabilidad de datos y supresión, deberás enviarnos una solicitud verificable como consumidor, ya sea:

Utilizando nuestro formulario web aquí; o Enviando un correo electrónico a la Empresa: privacy@manscaped.com

Sólo tú, o una persona registrada en la California Secretary of State a la que autorices a actuar en tu nombre, puede hacer una solicitud de consumo verificable relacionada con tu información personal a la Empresa. También puedes realizar una solicitud de consumo verificable en nombre de tu hijo menor de edad. Sólo podrás presentar una solicitud verificable de acceso o de portabilidad de datos dos veces en un período de 12 meses. La solicitud verificable del consumidor debe:

Proporcionar información suficiente que permita a la Empresa verificar razonablemente que tú eres la persona sobre la que recopilamos información personal o un representante autorizado, y

Describe tu solicitud con suficiente detalle para que podamos comprenderla, evaluarla y responderla adecuadamente.

No podemos responder a tu solicitud si no podemos verificar tu identidad o autoridad para hacer la solicitud y confirmar que la información personal se refiere a ti.

9. Aviso adicional para personas en el Espacio Económico Europeo (EEE), el Reino Unido y Suiza

Esta sección proporciona información complementaria a los particulares ubicados en el EEE, el Reino Unido o Suiza en el momento en que sus datos personales son recogidos por nosotros. Todos los términos en mayúsculas en esta Sección tienen el significado definido en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y/o, según corresponda, el GDPR tal como se recoge y se incorpora en la legislación del Reino Unido después del Brexit (UK-GDPR) o la Ley de Protección de Datos de Suiza (incluyendo, pero no limitado a "Datos Personales", "Procesamiento", "Controlador", "Procesador", "Sujeto de Datos", "Consentimiento").

9.1. El responsable del tratamiento de los datos, el responsable de la protección de datos y el representante de la UE

Responsable del tratamiento descrito en esta Política de Privacidad es:

Manscaped, Inc., 10054 Old Grove Road, San Diego, CA 92131, privacy@manscaped.com.

Puedes ponerte en contacto con el responsable de la protección de datos de la Empresa a través de: privacy@manscaped.com.

Para Sujetos de Datos en la UE y el Reino Unido:

Valoramos tus derechos como sujeto de datos según el GDPR y el UK-GDPR y, por lo tanto, designamos a las siguientes entidades como representantes según el Art. 27 GDPR y el Art. 27 UK-GDPR con el fin de proporcionarte una manera fácil de presentarnos una solicitud relacionada con la privacidad, como una solicitud para acceder o borrar tus datos personales. Si deseas hacer uso de tus derechos como interesado, visita: gdpr-rep.eu/q/13529322

Representante en la UE:

PrighterGDPR-Rep by

Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG

Abogados

c/o Manscaped

Schellinggasse 3/10, 1010 Viena, Austria

Por favor, añade el siguiente asunto a toda la correspondencia:

GDPR-REP ID: 13529322

Representante en el Reino Unido:

PrighterUK-Rep by

Prighter Ltd

c/o Manscaped

Kemp House 160 City Road, London EC1V 2NX, REINO UNIDO

Por favor, añade el siguiente asunto a toda la correspondencia:

GDPR-REP ID: 13529322

9.2. Base legal de Nuestro Tratamiento. La Base legal de Nuestro Procesamiento de tus Datos Personales en el ámbito de aplicación del GDPR, el UK-GDPR o la Ley de Protección de Datos de Suiza es la siguiente:

Contrato (Art. 6 (1) b GDPR) , donde Procesamos tus transacciones de compra (por ejemplo, pedidos, cambios y devoluciones, notificaciones de envío) y respondemos a tus solicitudes de soporte y servicio al cliente, ya que esto es necesario para el cumplimiento de Nuestro contrato contigo;

, donde Procesamos tus transacciones de compra (por ejemplo, pedidos, cambios y devoluciones, notificaciones de envío) y respondemos a tus solicitudes de soporte y servicio al cliente, ya que esto es necesario para el cumplimiento de Nuestro contrato contigo; Intereses legítimos (Art. 6 (1) f GDPR): En nuestro interés legítimo de proporcionar una experiencia de usuario segura en el Sitio web, procesamos tus Datos Personales para administrar Nuestros Programas y para operaciones internas, incluida la resolución de problemas, el análisis de datos, las pruebas, la investigación, los fines estadísticos y las encuestas; puedes encontrar más información en Nuestra Política de Cookies; Para una experiencia de navegación atractiva, tratamos tus Datos Personales para permitirte participar en funciones interactivas de nuestro Sitio web o en nuestras cuentas de redes sociales, cuando decides hacerlo; Responder a tus comentarios y preguntas forma parte de Nuestros intereses comerciales legítimos para ofrecerte servicios de primera clase; En nuestro legítimo interés por ampliar las ofertas de marketing a clientes potenciales, tratamos tus Datos Personales para compartirlos con otros miembros de la Epsilon Abacus Alliance; Para proteger Nuestros intereses financieros o para protegernos de otro modo contra el fraude o las transacciones no autorizadas, tratamos tus Datos Personales, por ejemplo, realizamos revisiones de las tarjetas de crédito y llevamos a cabo una supervisión para identificar posibles usuarios no autorizados o piratas informáticos; Nuestro interés legítimo en la promoción de Nuestro negocio es el propósito del Tratamiento de tus Datos Personales para facilitar cualquier concurso, sorteo o promoción y procesar y entregar entradas y recompensas; Si deseas trabajar con Nosotros y solicitas un puesto de trabajo, tratamos tus Datos Personales para evaluar tu solicitud; Para proteger Nuestros derechos e intereses (por ejemplo, proteger a la Empresa contra reclamaciones legales) podemos utilizar tus datos, o de otro modo distribuir, compartir o revelar tus Datos Personales a cualquiera de los asesores profesionales de la Empresa, como abogados o contables, con el fin de facilitar tu asesoramiento profesional.

Consentimiento (Art. 6 (1) a GDPR): A menos que no se requiera el consentimiento en virtud de la legislación aplicable, te enviamos comunicaciones promocionales sobre Nuestros productos, servicios, ofertas y eventos ofrecidos por Nosotros y otros, y proporcionamos noticias e información que creemos que serán de tu interés solo después de que hayas consentido dicha comunicación. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento con efecto futuro, por ejemplo, haciendo clic en el enlace de cancelación de la suscripción en cada correo electrónico promocional; Solicitamos tu consentimiento explícito para supervisar y analizar tu uso de los Programas de la Empresa y la publicidad para entender su eficacia, y para personalizar tu experiencia cuando utilizas un Programa de la Empresa. Puedes encontrar más información en Nuestra Política de Cookies; También solicitamos tu consentimiento para facilitar el uso de diversas funciones para compartir en las redes sociales u otras herramientas integradas (como el botón "Me gusta" de Facebook) que puedes utilizar como parte de las páginas de las redes sociales.

Cumplimiento de las obligaciones legales (Art. 6 (1) c GDPR): Procesamos tus Datos Personales para cumplir con las leyes o reglamentos aplicables o según lo solicitado por cualquier proceso judicial o agencia gubernamental (incluyendo, sin limitación, para la presentación de informes fiscales de la Empresa) o según lo solicitado, por ejemplo, en virtud de cualquier citación u orden judicial.



9.3. Cuentas en redes sociales

Mantenemos cuentas en varias redes sociales. Cuando visitas estas redes sociales, se desencadenan una serie de operaciones de procesamiento de Datos. Utilizamos tus Datos Personales cuando visitas Nuestros perfiles en estas redes sociales, o cuando haces clic en el botón "me gusta" de uno de nuestros anuncios en las redes sociales. Cuando visitas Nuestros perfiles, tus Datos Personales no sólo son utilizados por Nosotros, sino también por el proveedor de la red social, independientemente de si tienes un perfil en la red social o no. El tratamiento individual y su alcance difieren de un proveedor a otro, y no son completamente transparentes para Nosotros. Los detalles sobre el tratamiento de los proveedores de redes sociales se pueden encontrar en la Política de Privacidad de la red social correspondiente:

Facebook by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irelanda: facebook.com/about/privacy

by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irelanda: facebook.com/about/privacy Instagram by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Irelanda: help.instagram.com/519522125107875

by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Irelanda: help.instagram.com/519522125107875 Twitter by Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irelanda, twitter.com/en/privacy

by Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irelanda, twitter.com/en/privacy YouTube by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irelanda: policies.google.com/privacy?hl=en-UK

by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irelanda: policies.google.com/privacy?hl=en-UK Pinterest by Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irelanda: policy.pinterest.com/en/privacy-policy

by Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irelanda: policy.pinterest.com/en/privacy-policy TikTok by TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irelanda: tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

by TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irelanda: tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en Spotify by Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Suecia: spotify.com/ie/legal/privacy-policy/

Los proveedores de redes sociales recogen tu información de uso para proporcionarnos estadísticas de uso. Para saber más sobre cómo se lleva a cabo dicho seguimiento y para entender cómo utilizamos los plugins de las redes sociales en nuestro Sitio, lee nuestra Política de Cookies.

9.4. Transferencias internacionales Podemos compartir tus Datos Personales con destinatarios (incluidos los miembros de nuestro grupo, proveedores de servicios o socios comerciales, tal como se describe en esta Política), ubicados en el EEE, el Reino Unido y Suiza; o en los Estados Unidos y/o en otros países fuera del EEE, el Reino Unido y Suiza que no proporcionan un nivel adecuado de protección de datos desde la perspectiva de la legislación de la UE o Suiza. Para dichas transferencias, nos aseguraremos de que los destinatarios estén sujetos a las salvaguardias apropiadas según lo permitido por las leyes de protección de datos aplicables, por ejemplo, mediante la celebración de acuerdos de transferencia de datos apropiados sobre la base de las cláusulas contractuales estándar de la UE emitidas por la Comisión, o mediante el recurso a las excepciones del artículo 49 del RGPD o las excepciones correspondientes en virtud de la Ley de Protección de Datos de Suiza, según corresponda. Se puede solicitar una copia de las respectivas cláusulas de salvaguardia apropiadas.

9.5. Duración de Nuestro tratamiento de datos Conservamos los Datos Personales que tú nos proporcionas durante el tiempo necesario para el propósito para el que dichos Datos Personales fueron recopilados originalmente o procesados de otro modo, por ejemplo, para cumplir con Nuestras obligaciones contractuales hacia ti, hasta que retires tu consentimiento, o mientras mantengas una cuenta de cliente con nosotros. Si la legislación aplicable lo exige, almacenaremos tus Datos Personales durante un período de hasta diez años más (por ejemplo, en virtud de la legislación fiscal). Aparte de eso, podemos almacenar también sus Datos Personales para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales.

También podemos conservar información agregada más allá de este tiempo para fines de investigación y para ayudarnos a desarrollar y mejorar Nuestros Servicios.

9.6. Tus derechos de protección de datos en virtud del GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) Tienes los siguientes derechos de acuerdo con el GDPR, cuando sea aplicable, que pueden ejercerse utilizando los detalles de contacto del Controlador mencionado anteriormente:

Derecho de acceso , de conformidad con el artículo 15 del RGPD, para obtener de nosotros la confirmación de si se han tratado o no los Datos Personales y, en caso afirmativo, el acceso a esos Datos Personales y a la información adicional sobre las categorías de Datos Personales y su origen, y cómo se han tratado, por ejemplo, la finalidad, las categorías de destinatarios, el período de conservación previsto, la existencia de los derechos del interesado;

, de conformidad con el artículo 15 del RGPD, para obtener de nosotros la confirmación de si se han tratado o no los Datos Personales y, en caso afirmativo, el acceso a esos Datos Personales y a la información adicional sobre las categorías de Datos Personales y su origen, y cómo se han tratado, por ejemplo, la finalidad, las categorías de destinatarios, el período de conservación previsto, la existencia de los derechos del interesado; Derecho de rectificación , de conformidad con el artículo 16 del RGPD, para solicitar la corrección de datos personales incorrectos o de cualquier Dato Personal completado que hayamos almacenado;

, de conformidad con el artículo 16 del RGPD, para solicitar la corrección de datos personales incorrectos o de cualquier Dato Personal completado que hayamos almacenado; Derecho a la eliminación , de conformidad con el artículo 17 del GDPR, para solicitar la eliminación de los Datos Personales almacenados por Nosotros, excepto para los usos continuos permitidos por el GDPR;

, de conformidad con el artículo 17 del GDPR, para solicitar la eliminación de los Datos Personales almacenados por Nosotros, excepto para los usos continuos permitidos por el GDPR; Derecho a la restricción , de conformidad con el artículo 18 del RGPD, para solicitar la restricción del tratamiento de los Datos Personales cuando se aplique uno de los siguientes casos: (i) en la medida en que la exactitud de los Datos Personales sea cuestionada por ti; (ii) el Tratamiento de los Datos Personales es ilegal, pero rechazas su eliminación; (iii) ya no necesitamos los Datos Personales, pero los necesitas para ejercer o defender reclamaciones legales; o (iv) te has opuesto al Tratamiento de acuerdo con el artículo 21 del GDPR;

, de conformidad con el artículo 18 del RGPD, para solicitar la restricción del tratamiento de los Datos Personales cuando se aplique uno de los siguientes casos: (i) en la medida en que la exactitud de los Datos Personales sea cuestionada por ti; (ii) el Tratamiento de los Datos Personales es ilegal, pero rechazas su eliminación; (iii) ya no necesitamos los Datos Personales, pero los necesitas para ejercer o defender reclamaciones legales; o (iv) te has opuesto al Tratamiento de acuerdo con el artículo 21 del GDPR; Derecho a la portabilidad de los datos , de conformidad con el artículo 20 del RGPD, para recibir tus Datos Personales tal y como nos los has proporcionado, en un formato estructurado, común y legible por máquina, o para solicitar la transferencia a otro responsable del tratamiento;

, de conformidad con el artículo 20 del RGPD, para recibir tus Datos Personales tal y como nos los has proporcionado, en un formato estructurado, común y legible por máquina, o para solicitar la transferencia a otro responsable del tratamiento; Derecho a la retirada , de conformidad con el artículo 7(3) del RGPD, tienes derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento que hayas otorgado. Como resultado, ya no podemos continuar el tratamiento basado en ese consentimiento para el futuro, pero dicha retirada no afecta a la legalidad del tratamiento basado en dicho consentimiento antes de dicha retirada; y

, de conformidad con el artículo 7(3) del RGPD, tienes derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento que hayas otorgado. Como resultado, ya no podemos continuar el tratamiento basado en ese consentimiento para el futuro, pero dicha retirada no afecta a la legalidad del tratamiento basado en dicho consentimiento antes de dicha retirada; y Derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control,, de conformidad con el artículo 77 del RGPD, para reclamar ante una Autoridad de Control (por ejemplo, la de tu lugar de residencia o trabajo habitual o la del lugar de la supuesta infracción). Puedes encontrar los detalles de las Autoridades de Control del EEE aquí: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_es. La Autoridad de Control en el Reino Unido es la Information Commissioner’s Office (ICO): casework@ico.org.uk or 0303 123 1113 / +44 1625 545 700; www.ico.org.uk.

10. Aviso adicional para personas en Canadá

Esta sección proporciona información complementaria a las personas ubicadas en Canadá en el momento en que sus datos personales son recopilados por Nosotros.

Puedes solicitar detalles sobre Nuestras prácticas de privacidad, acceder o corregir tu información personal, o presentar una queja poniéndote en contacto con Nuestro responsable de privacidad por escrito:

Manscaped, Inc., 10054 Old Grove Road, San Diego, CA 92131, privacy@manscaped.com

Si no estás satisfecho con nuestra respuesta a tu consulta, puedes ponerte en contacto con la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá: 1-800-282-1376 (toll-free) o priv.gc.ca

11. Aviso adicional para personas en Australia

Esta sección proporciona información adicional a las personas ubicadas en Australia en el momento en que Nosotros recopilamos tus datos personales.

Puedes solicitar la corrección o actualización de cualquiera de tus datos personales en nuestros archivos. Podemos ofrecerte la posibilidad de actualizar parte o todos tus datos personales directamente a través de Nuestros Servicios o poniéndote en contacto con nosotros a través de privacy@manscaped.com. Si solicitas que se corrijan tus datos y no estamos de acuerdo en que sean incorrectos, podemos negarnos a actualizarlos. En tal caso, te notificaremos por escrito nuestra negativa a hacerlo en un plazo de 30 días y, si lo solicitas, dejaremos constancia de lo que alegas que es correcto en el lugar donde se guarda y se accede a tu información personal.

12. Aviso adicional para personas en Nueva Zelanda

Esta sección proporciona información adicional a las personas ubicadas en Nueva Zelanda en el momento en que Nosotros recopilamos tus datos personales.

Tienes derecho a solicitar acceso a cualquier información personal que tengamos sobre ti, enviándonos un correo electrónico a privacy@manscaped.com.

Conservamos los Datos Personales que Nos proporcionas durante todo el tiempo que sea necesario para el propósito por el que dichos Datos Personales fueron recogidos originalmente o procesados de otro modo, por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones contractuales hacia ti, hasta que retires tu consentimiento, o mientras mantengas una cuenta de cliente con nosotros. Si la legislación aplicable lo exige, almacenaremos tus Datos Personales durante un período de hasta diez años más (por ejemplo, en virtud de la legislación fiscal). Aparte de eso, podemos almacenar también sus Datos Personales para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales. También podemos conservar información agregada más allá de este tiempo para fines de investigación y para ayudarnos a desarrollar y mejorar Nuestros Servicios.

13. Aviso adicional para personas en Singapur

Esta sección proporciona información adicional a los individuos ubicados en Singapur en el momento en que Nosotros recopilamos sus datos personales.

Puedes ponerte en contacto con el Responsable de protección de datos de la Empresa en: privacy@manscaped.com.

14. Aviso adicional para personas en Sudáfrica

14.1. Conservación de datos En este apartado se exponen nuestras políticas y procedimientos de conservación de datos, que están diseñados para ayudar a garantizar que cumplimos con nuestras obligaciones legales en relación con la conservación y la eliminación de datos personales.

Tus datos personales, de cuenta, de transacción, de uso, se conservan en la base de datos de Nuestro sitio web O se almacenan en los servidores de nuestros proveedores de servicios de hosting. Los Datos Personales que procesamos para cualquier propósito o propósitos no se conservarán durante más tiempo del necesario para ese propósito o esos propósitos.

Conservaremos tu información personal de la siguiente manera durante un período mínimo de 5 años a partir de la fecha del contacto más reciente entre tú y nosotros, y durante un período máximo de 6 años a partir de esa fecha.

Sin perjuicio de las demás disposiciones de este apartado y de cualquier otra disposición de la presente Política de Privacidad, podremos conservar algunos o todos tus datos personales si y mientras (i) la ley, un código de conducta o un contrato contigo nos exijan o nos permitan conservarlos; (ii) los necesitemos de forma razonable para fines legales relacionados con nuestras funciones y actividades; (iii) los necesitemos de forma razonable para fines probatorios; o (iv) aceptes que los conservemos durante un periodo adicional especificado.

14.2. Transferencias internacionales Podemos compartir tu información con destinatarios (incluidos los miembros de nuestro grupo, proveedores de servicios o socios comerciales, tal como se describe en esta Política), ubicados en el EEE, el Reino Unido y Suiza; o en los Estados Unidos y/o en otros países fuera de Sudáfrica que no proporcionan un nivel adecuado de protección de datos desde la perspectiva de la legislación sudafricana. En el caso de dichas transferencias, nos aseguraremos de que los destinatarios estén sujetos a las salvaguardias apropiadas permitidas por las leyes de protección de datos aplicables, por ejemplo, mediante la celebración de acuerdos de transferencia de datos apropiados que contengan las salvaguardias prescritas por la legislación de protección de datos aplicable.

14.3. Tus derechos En este apartado hemos enumerado los derechos que tienes en virtud de la ley de protección de datos. Tus principales derechos en virtud de la ley de protección de datos son:

derecho de acceso - puedes solicitar copias de tus datos personales;

derecho de rectificación: puedes solicitar que rectifiquemos los datos personales inexactos y que completemos los datos personales incompletos;

derecho de supresión: puedes solicitar que borremos tus datos personales;

derecho a restringir el tratamiento: puedes solicitar que se restrinja el tratamiento de tus datos personales;

derecho a oponerse al tratamiento: puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales;

el derecho a la portabilidad de los datos: puedes solicitar que transfiramos tus datos personales a otra organización o a ti;

derecho a reclamar ante una autoridad de control: puedes reclamar el tratamiento de tus datos personales; y

el derecho a retirar el consentimiento: en la medida en que la base legal de nuestro tratamiento de tus datos personales sea el consentimiento, puedes retirarlo.

En la medida en que la ley lo permita, podremos cobrar una tarifa por atender cualquiera de tus solicitudes anteriores y también podremos negarnos a llevar a cabo cualquiera de tus solicitudes en su totalidad o en parte. Puedes ejercer cualquiera de tus derechos en relación con tus datos personales notificándonoslo por escrito, utilizando los datos de contacto que se indican a continuación. Debes hacernos saber si cualquier información que tengamos sobre ti es incorrecta, incompleta, engañosa o no está actualizada, notificándonoslo a los datos de contacto que aparecen más abajo. Cuando la ley lo exija, tomaremos las medidas razonables para corregir o actualizar la información pertinente, teniendo en cuenta la finalidad para la que se recopiló o utilizó la información.

14.4. Most Pertinent Terms Tenemos la obligación, en virtud de la Ley de Protección del Consumidor 68 de 2008, de poner en tu conocimiento determinadas condiciones importantes. De acuerdo con esta obligación, por la presente te notificamos que las secciones 3, 4.1 y 6, así como esta sección 14, son términos importantes que debes revisar cuidadosamente, ya que estos términos pueden (i) limitar nuestra responsabilidad hacia ti u otra persona; o (ii) constituir una asunción de riesgo o responsabilidad por tu parte; o (iii) ser un reconocimiento de hecho por tu parte.

15. Aviso adicional para personas en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos

Sólo procesamos tu información personal después de obtener tu consentimiento. Puedes tener ciertos derechos en relación con dicho tratamiento según la legislación aplicable. Para saber más sobre esos derechos y cómo ejercerlos, ponte en contacto con nosotros en privacy@manscaped.com.

Conservamos tu información personal durante el tiempo que sea necesario para los fines que dicha información personal ha sido recopilada, tal y como se describe en esta Política de Privacidad.

16. Cómo comunicarse con la empresa

Agradeceríamos tus preguntas y comentarios sobre esta Política de Privacidad. Puedes ponerte en contacto con MANSCAPED enviando un correo electrónico a: privacy@manscaped.com.