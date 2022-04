DEVOLUCIÓN Y GARANTÍA DE PRODUCTOS

Última actualización: 17 de agosto de 2021

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

1. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN.

Estamos muy orgullosos de nuestros productos MANSCAPED™ y queremos que usted sea feliz usándolos. Todos nuestros productos tienen una política de devolución de 30 días. Si no está satisfecho con un producto que ha comprado en MANSCAPED.com, puede devolverlo para obtener un reembolso en un plazo de 30 días a partir del momento en que usted reciba producto.

Tenga en cuenta que si ha pedido un paquete de productos, como el Performance Package 4.0, debe devolverlo completo. No podemos aceptar devoluciones parciales de productos individuales dentro de un paquete.

En el caso productos comprados a un distribuidor autorizado, se aplicará la política de devoluciones de dicho distribuidor. Póngase en contacto con él directamente para obtener más información. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, los productos adquiridos ante un minorista no autorizado no están cubiertos por nuestra política de devoluciones.

2. PROCESO DE DEVOLUCIÓN.

Los reembolsos se devolverán a la forma de pago original. Para cambios, devuelva su producto para obtener un reembolso y realice un nuevo pedido en MANSCAPED.com para obtener el artículo correcto. Para reclamaciones de garantía, consulte la sección GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO que aparece más adelante.

Para iniciar su solicitud de reembolso, visite nuestra página de Contacto, seleccione “Devolver” (Return) en el menú desplegable del campo “¿Con qué podemos ayudarle?” (What Can We Help You With) y rellene el resto del formulario con los detalles de su pedido. También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el correo electrónico support.es@manscaped.com. En su correo electrónico, asegúrese de incluir: (1) su nombre, (2) número de pedido, (3) el/los producto(s) que desea devolver y (4) un breve resumen del motivo de su devolución. Si su solicitud es recibida en el plazo indicado, completa y no se rechaza por sospecha de fraude, abuso u otros motivos descritos a continuación, le emitiremos un número de seguimiento de Autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA).

Nos reservamos el derecho a limitar las devoluciones y a hacer un seguimiento de las devoluciones iniciadas con el mismo nombre, dirección de correo electrónico, dirección de facturación, dirección postal o dirección IP. Si creemos que un cliente o potencial cliente ha aprovechado o es probable que aproveche nuestra política de devoluciones, o que compre productos por motivos distintos al uso personal, nos reservamos el derecho a denegar las ventas o devoluciones a cualquier cliente.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

1. GARANTÍA LIMITADA.

Garantizamos a la persona que adquirió originalmente los productos enumerados a continuación que dichos productos estarán libres de defectos de mano de obra y materiales durante el Período de garantía correspondiente, sujeto a estas condiciones. Para aprobar su reclamación de garantía, deben cumplirse las siguientes condiciones: (a) debe haber comprado el producto a MANSCAPED.com o a un distribuidor autorizado de MANSCAPED™; (b) debe proporcionar una prueba de la fecha de compra del producto; (c) si se solicita, debe devolver el producto a MANSCAPED™; y (d) debe haber utilizado el producto únicamente para el uso previsto y de acuerdo con las instrucciones del producto.

Si surge un defecto en estas circunstancias y durante el Período de garantía, repararemos o reemplazaremos, a nuestra discreción, el producto o pieza defectuoso. La garantía no cubre defectos causados por modificaciones, reparaciones, piezas de repuesto o accesorios de terceros. El desgaste normal no está garantizado. Es posible que no podamos sustituir productos de edición limitada o discontinuados. De ser así, sustituiremos estos productos por un modelo equivalente en función de la disponibilidad. Podemos realizar cambios en los productos y diseños en el momento en que usted compró su producto y presentó una reclamación de garantía. Los productos reparados o sustituidos en virtud de esta garantía pueden o no incorporar estos cambios.

2. PERIODOS DE GARANTÍA.

PERIODO DE GARANTÍA DE 90 DÍAS

The Lawn Mower® 2.0

The Lawn Mower® 3.0

The Lawn Mower® 4.0

Weed Whacker®

PERIODO DE GARANTÍA PLATINUM PARA MIEMBROS DEL PLAN DE HIGIENE MÁXIMA

Los miembros activos del Plan de higiene máxima pueden optar por obtener una garantía especial Platinum, sujeta a las siguientes condiciones. Si usted es: (a) miembro activo del Plan de higiene máxima que (b) ha recibido una caja de reabastecimiento en un plazo de 90 días tras presentar una reclamación de garantía, aceptaremos como máximo una reclamación de garantía en un periodo de 12 meses en los siguientes productos:

The Lawn Mower® 2.0

The Lawn Mower® 3.0

The Lawn Mower® 4.0

Weed Whacker®

3. PROCESO DE RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA.

Para iniciar una reclamación de garantía, visite nuestra página de Contacto, seleccione “Garantía/remplazo” (Warranty/Replacement) en el menú desplegable del campo “¿Con qué podemos ayudarle?” (What Can We Help You With) y complete el resto del formulario con todos los detalles solicitados. También tiene la opción de ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el correo electrónico support.es@manscaped.com y proporcionar al menos la siguiente información: (a) producto comprado, (b) número de pedido (si compró directamente a MANSCAPED.com), (c) nombre del vendedor (si el producto se compró a un distribuidor autorizado de MANSCAPED™), (d) prueba de la fecha de compra del producto, (e) si el paquete se ha abierto o no y (f) una breve descripción del problema que está experimentando. Si se confirma que la información de su reclamación está completa y fue recibida en el plazo indicado, le emitiremos un número de seguimiento de autorización de devolución de material (RMA). Si se le solicita que devuelva su producto a MANSCAPED™, le proporcionaremos una etiqueta de envío prepagado. Una vez que recibamos e inspeccionemos el producto devuelto, le enviaremos un correo electrónico para informarle de que hemos recibido su producto y estamos procesando su solicitud. Por lo general, le notificaremos nuestra decisión relativa a su reclamación de garantía en un plazo de 5 a 7 días hábiles tras recibir su producto.

4. DESCARGO DE GARANTÍA.

No existen otras garantías expresas aparte de la GARANTÍA LIMITADA que se establece en esta página. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA EL COMERCIO O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no aplique en su caso. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, O CUALQUIER FUENTE DE RESPONSABILIDAD NO CULPOSA, MANSCAPED SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La garantía solo está disponible en Estados Unidos. Ningún revendedor, agente o empleado de MANSCAPED™ está autorizado a realizar alguna modificación, extensión o adición a esta garantía. Esta garantía no se aplica si usted compró su producto de otra forma que no sea a través de nuestro sitio web o de un distribuidor autorizado.