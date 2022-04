Condiciones de uso y venta

Efectivo a partir del 29 de enero de 2021

Términos y condiciones anteriores (válidos hasta el 28/1/2021)

LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO. MANSCAPED, Inc. (“MANSCAPED”) mantiene este sitio web y cualquier aplicación móvil relacionada (conjuntamente, el “Sitio”) como un servicio para nuestros clientes, y al utilizar el Sitio usted acepta cumplir y estar vinculado por las siguientes condiciones de uso (“Condiciones”). Revise detenidamente las Condiciones y verifique periódicamente si hay cambios. Si no acepta las Condiciones, no debe revisar la información ni obtener productos o servicios del Sitio.

NOTIFICACIÓN RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SU DERECHO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA: ESTOS TÉRMINOS CONTIENEN DISPOSICIONES QUE RIGEN LA MANERA DE RESOLVER LAS RECLAMACIONES QUE USTED Y MANSCAPED PUEDAN TENER ENTRE SÍ (VÉASE LA SECCIÓN SOBRE ARBITRAJE Y RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS A CONTINUACIÓN), INCLUIDO UN ACUERDO Y OBLIGACIÓN DE ARBITRAR LAS CONTROVERSIAS, QUE, SUJETO A EXCEPCIONES LIMITADAS, REQUERIRÁN QUE USTED SOMETA LAS RECLAMACIONES QUE TENGA CONTRA NOSOTROS A UN ARBITRAJE VINCULANTE, A MENOS QUE SE EXCLUYA DE FORMA VOLUNTARIA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES. A MENOS QUE USTED OPTE POR NO PARTICIPAR EN EL ARBITRAJE (A) SOLO SE LE PERMITIRÁ PRESENTAR RECLAMACIONES CONTRA NOSOTROS DE FORMA INDIVIDUAL, NO COMO PARTE DE UNA DEMANDA O PROCEDIMIENTO COLECTIVO O REPRESENTATIVO Y (B) SOLO SE LE PERMITIRÁ SOLICITAR RECURSOS DE REPARACIÓN (INCLUYENDO DESAGRAVIO MONETARIO, JUDICIAL Y DECLARATIVO) DE FORMA INDIVIDUAL.

1. Aceptación de las Condiciones. Usted acepta los términos y condiciones de estas Condiciones. Estas Condiciones constituyen el acuerdo completo y único entre MANSCAPED y usted, y sustituyen a todos los acuerdos, declaraciones vinculantes, garantías y compromisos anteriores o contemporáneos con respecto al Sitio, el contenido, productos o servicios proporcionados por o a través del Sitio, y el objeto de estas Condiciones. Quedan expresamente excluidos los términos y condiciones que usted incluya en cualquier orden de compra, confirmación de pedido u otro documento. Cualquier variación de estas Condiciones será vinculante para MANSCAPED solo si usted y un representante autorizado de MANSCAPED la aceptan por escrito.

2. Modificación y rechazo de pedidos. MANSCAPED se reserva el derecho de rechazar o modificar cualquier pedido, independientemente de si dicho pedido ha sido confirmado o se ha cargado en su tarjeta de crédito. Se le notificará cualquier rechazo o cambio en su pedido en la dirección de correo electrónico que suministró al pagar. Si ya se ha efectuado el cargo a su tarjeta de crédito y se ha rechazado cualquier parte de su pedido, MANSCAPED emitirá un crédito a su cuenta de tarjeta de crédito por el importe rechazado.

3. Envío y riesgo de pérdida. La titularidad de los productos pedidos y el riesgo de pérdida de los productos pasan a su cargo tras la entrega de su pedido al transportista. Los plazos de entrega varían. Las fechas de entrega son estimaciones y no son una garantía de que los productos se entregarán en la fecha especificada. No seremos responsables de ninguna pérdida o gasto que pueda asumir debido a cualquier retraso en la entrega de su pedido.

4. Pagos. Usted declara y garantiza que cualquier información de tarjeta de crédito que proporcione es verdadera, correcta y completa, que los cargos asumidos por usted serán pagados por la compañía de su tarjeta de crédito, y que usted pagará los cargos asumidos por usted a los precios publicados, incluyendo los cargos de envío y los impuestos correspondientes.

5. Prohibición de reventa. Salvo que sea expresamente permitido por escrito por un representante autorizado de MANSCAPED, usted acepta no revender ni explotar para otros fines comerciales ningún producto comprado en el Sitio.

6. Planes de reabastecimiento. Renovaremos automáticamente sus planes de reabastecimiento en función del pedido y la frecuencia de envío que elija durante el proceso de selección del pedido. Cobraremos a su método de pago el costo de su pedido de renovación, más el envío y los impuestos, al menos un día laborable completo antes del envío de su pedido. Si desea pausar, reanudar, cancelar o ajustar la frecuencia de su plan de reabastecimiento, realice estos cambios iniciando sesión en su cuenta o envíenos un correo electrónico a support.es@manscaped.com. Nuestra oferta de pausar los planes de reabastecimiento queda a nuestra entera discreción y está sujeta a cambios. Las solicitudes de cancelación pueden tardar hasta cinco días hábiles en procesarse.

7. Garantía y devoluciones. Nuestra Política de garantía y devolución forma parte de este Acuerdo.

8. Su uso del Sitio. Al acceder al Sitio, usted acepta no utilizar el Sitio para crear ningún material que sea ilegal, dañino, amenazador, abusivo, acosador, infractor de responsabilidad civil extracontractual, difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo de la privacidad de otra persona, odioso u objetable desde el punto de vista racial, étnico o de otro modo, o que infrinja cualquier propiedad intelectual de terceros o derechos de propiedad intelectual. La visualización, impresión o descarga de cualquier material a partir del Sitio le otorga únicamente una licencia limitada y no exclusiva para uso exclusivo por su parte, para su propio uso personal y no para su republicación, distribución, cesión, sublicencia, venta, preparación de obras derivadas u otro uso. No puede reproducir de ninguna forma ni incorporar en ningún sistema de recuperación de información, electrónico o mecánico, ningún material del Sitio, excepto que sea para su uso personal, pero no para reventa ni redistribución.

9. Creación y cancelación de la cuenta. Al crear una cuenta, confirma que la información que proporciona es verdadera. Podremos cancelar su cuenta en cualquier momento y sin previo aviso si determinamos que ha proporcionado información falsa o engañosa o que ha infringido o abusado de cualquiera de estas Condiciones.

10. Política de privacidad. Nuestra Política de privacidad, tal y como pueda actualizarse al momento correspondiente, forma parte de este Acuerdo.

11. Derechos de propiedad. El contenido, la organización, los gráficos, el diseño, la compilación, la traducción magnética, la conversión digital y otros asuntos relacionados con el Sitio están protegidos mediante derechos de propiedad intelectual correspondientes y otros derechos de propiedad exclusiva. Excepto lo que se indica en el presente documento, usted tiene estrictamente prohibido copiar, redistribuir, utilizar o publicar cualquier parte del Sitio. Usted no adquiere derechos de propiedad sobre ningún contenido o material visualizado a través del Sitio.

12. Envíos de materiales. Si envía algún material a MANSCAPED, lo que incluye, entre otros, participaciones en concursos, sugerencias, reseñas o fotografías, estos materiales enviados se considerarán de propiedad exclusiva de MANSCAPED, y se considerará que MANSCAPED es propietaria de todos los derechos conocidos y existentes en adelante de todo tipo y naturaleza con respecto a estos materiales enviados, y tendrá derecho al uso ilimitado de estos materiales enviados para cualquier fin, sin que sea necesario dar compensación al proveedor de los materiales enviados..

13. Enlaces a sitios web de terceros. El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web. No nos hacemos responsables del contenido, la precisión ni las opiniones expresadas en estos sitios web. No aprobamos ni respaldamos ninguno de estos sitios web. Si decide acceder a cualquiera de estos sitios de terceros, reconoce que lo hace bajo su propio riesgo.

14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, SU PROPIA NEGLIGENCIA, MANSCAPED O SUS MIEMBROS, DIRECTIVOS, EMPLEADOS, FILIALES, AGENTES, SUBSIDIARIAS, PROVEEDORES, O CUALQUIER OTRA PARTE IMPLICADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN O DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INHERENTE, ESPECIAL, EMERGENTE O EJEMPLAR, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, FONDO DE COMERCIO, USO, PÉRDIDAS DE DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES (INCLUSO SI SE NOS HA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS), QUE SURJAN DE LO SIGUIENTE: (A) EL USO O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL SITIO WEB; (B) EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS RESULTANTES DE CUALQUIER PRODUCTO, DATO, INFORMACIÓN O SERVICIOS ADQUIRIDOS U OBTENIDOS O MENSAJES RECIBIDOS O TRANSACCIONES REGISTRADAS A TRAVÉS DEL SITIO; (C) EL ACCESO O ALTERACIÓN NO AUTORIZADOS DE SUS TRANSMISIONES O DATOS; (D) DECLARACIONES O CONDUCTA DE CUALQUIER TERCERO EN EL SITIO O (E) CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL SITIO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS INHERENTES O EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. PARA LOS RESIDENTES DEL NUEVA JERSEY: NADA DE LO AQUÍ DISPUESTO LIMITA SU CAPACIDAD PARA OBTENER COMPENSACIÓN POR DAÑOS U HONORARIOS DE ABOGADOS CUANDO ASÍ LO EXIJA LA LEY.

15. Indemnización. Usted acepta defender, indemnizar y eximir a MANSCAPED y a sus ejecutivos, directores, gerentes, empleados, agentes, filiales y licenciatarios de todas las sentencias, compensaciones, pérdidas, responsabilidades, costos y gastos, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de abogados, y las costas judiciales derivados de o basados en (a) el contenido que usted envíe, publique o transmita a través del Sitio, (b) su uso del Sitio, (c) su conexión con el Sitio, (d) su infracción de este Acuerdo, o (e) su violación de cualquier derecho de un tercero, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

16. Derecho aplicable. En la medida permitida por la ley, las Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes sustantivas del estado de California, EE. UU., sin tener en cuenta sus disposiciones de elección de ley, y no por la Convención de 1980 de la ONU sobre los contratos para la compraventa internacional de mercaderías. Si la siguiente cláusula de arbitraje no es aplicable, usted acepta la jurisdicción de los tribunales federales o estatales del condado de San Diego, California, a efectos de cualquier demanda, acción o procedimiento que surja de estas Condiciones, incluida la compra de cualquier producto del Sitio. Cualquier pretensión judicial o reclamación que pueda tener derivada de o relacionada con las Condiciones o el Sitio, incluida la compra de productos de MANSCAPED, debe iniciarse en el plazo de un año después de que surja la reclamación o pretensión judicial.

17. Arbitraje y renuncia a demandas colectivas.

A. Resolución inicial de controversias. No dude en comunicarse al correo support.es@manscaped.com para abordar cualquier inquietud que pueda tener con respecto al Sitio o cualquier compra que realice de nuestros productos. Atenderemos con gusto su inquietud. La mayoría de las dificultades pueden resolverse rápidamente a través de este medio. Usted y nosotros aceptamos hacer todo lo posible para resolver cualquier controversia, reclamación, pregunta o desacuerdo directamente a través de consultas y negociaciones de buena fe que serán una condición previa para que cualquiera de las partes inicie una demanda o arbitraje.

B. Acuerdo de arbitraje vinculante. Si no llegamos a una solución en un plazo de 30 días desde el momento en que iniciamos la resolución informal de la controversia, cualquiera de las partes puede iniciar un arbitraje vinculante. Todas las reclamaciones derivadas de o relacionadas con las Condiciones (incluida su formación, ejecución e incumplimiento), la relación de las partes entre sí o el uso que usted haga del Sitio se resolverán finalmente mediante arbitraje individual vinculante administrado de forma confidencial por el servicio de resolución de controversias JAMS, de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Arbitraje Simplificados de JAMS, excluyendo cualquier norma o procedimiento que rija o permita el arbitraje grupal. Cada una de las partes tendrá derecho a recurrir a un asesor jurídico en relación con el arbitraje a su propio costo. Las partes seleccionarán un único árbitro neutral. El árbitro, y no ningún tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá autoridad exclusiva para resolver todas las controversias que surjan de o en relación con la interpretación, aplicabilidad, validez o formación de las Condiciones, incluyendo, entre otras, cualquier reclamación en la que se alegue que la totalidad o parte de las Condiciones es nula o anulable. El árbitro estará facultado para otorgar cualquier recurso de reparación que se otorgue en un tribunal en virtud del derecho de common law o de equity. El laudo del árbitro deberá ser por escrito y proporcionará una declaración de los hallazgos y conclusiones esenciales, será vinculante para las partes y podrá registrarse bajo sentencia de reconocimiento en cualquier tribunal de jurisdicción competente. La interpretación y aplicación de las Condiciones estará sujeta a la Ley Federal de Arbitraje.

Las normas JAMS que rigen el arbitraje pueden consultarse en jamsadr.com/adr-rules-procedures. Si inicia el arbitraje, en la medida en que el cargo de presentación para el arbitraje supere los Doscientos Cincuenta Dólares Estadounidenses (250,00 USD), pagaremos el costo adicional. Si se nos exige pagar el costo adicional de los cargos de presentación, debe enviar una solicitud de pago de honorarios a JAMS junto con su formulario para iniciar el arbitraje, y haremos los trámites para pagar todos los honorarios necesarios directamente a JAMS. También seremos responsables de pagar todos los demás costos de arbitraje que surjan en relación con el arbitraje. No se le exigirá que pague los honorarios y costos que asuma MANSCAPED si usted no resulta ganador en el arbitraje.

Las partes entienden que, a falta de esta disposición obligatoria, tendrían el derecho a demandar ante un tribunal y tener un juicio con jurado. Además, entienden que, en algunos casos, los costos del arbitraje podrían superar los costos del litigio y el derecho a la revelación y valoración de pruebas puede ser más limitado en el arbitraje que en el tribunal.

C. Renuncia a demanda colectiva y arbitraje colectivo. Usted y MANSCAPED acuerdan además que cualquier arbitraje se llevará a cabo en sus respectivas capacidades individuales y no como una demanda colectiva u otra demanda representativa, y usted y MANSCAPED renuncian expresamente a su derecho respectivo a presentar una demanda colectiva o solicitar reparación sobre una base colectiva. Si algún tribunal o árbitro determina que la renuncia a demandas colectivas en este párrafo es nula o inaplicable o que un arbitraje puede desarrollarse de forma colectiva, entonces la disposición de arbitraje en esta sección se considerará nula y sin efecto en su totalidad y se considerará que las partes no han acordado arbitrar las controversias.

D. Excepción: reclamaciones judiciales de menor cuantía. Sin perjuicio del acuerdo de las partes para resolver todas las controversias a través del arbitraje, cualquiera de las partes puede solicitar una compensación en un tribunal para demandas de menor cuantía por controversias o reclamaciones que recaigan dentro del alcance de la jurisdicción de ese tribunal.

E. Derecho de exclusión de 30 días. Usted tiene derecho a excluirse y no estar obligado por las disposiciones de arbitraje y renuncia a demandas colectivas establecidas en las secciones 15(B), 15(C) y 15(D) enviando una notificación por escrito de su decisión de retirarse al siguiente correo electrónico: legal@manscaped.com. La notificación debe enviarse en un plazo de treinta (30) días desde la creación de una cuenta o la realización de su primer pedido con nosotros. Si no cumple con este plazo, estará obligado a arbitrar las controversias de acuerdo con las estipulaciones de esas secciones. Si opta por no participar en estas disposiciones de arbitraje, tampoco estaremos obligados a acatarlas.

PROHIBICIÓN DE DEMANDAS COLECTIVAS

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, CADA UNO DE NOSOTROS RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A RESOLVER CONTROVERSIAS DE FORMA CONSOLIDADA O COLECTIVA, ES DECIR, A UNIR UNA RECLAMACIÓN CON LA RECLAMACIÓN DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, O A REIVINDICAR UNA RECLAMACIÓN EN CALIDAD DE REPRESENTANTE EN NOMBRE DE CUALQUIER OTRA PERSONA EN CUALQUIER DEMANDA, ARBITRAJE U OTRO PROCEDIMIENTO. ENTIENDE QUE AL ACEPTAR ESTA RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA, SOLO PUEDE PRESENTAR RECLAMACIONES CONTRA LA EMPRESA A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO COLECTIVO EN CUALQUIER DEMANDA COLECTIVA O PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO.

18. Procedimientos de notificación y desmontaje de DMCA. Si considera que se copió su trabajo de una forma que constituye una infracción de derechos de autor, puede enviarnos un Aviso de infracción reclamada en el que suministre la siguiente información de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act, “DMCA”):

Su firma física o electrónica.

Identificación del trabajo protegido por derechos de autor que según su reclamación está siendo infringido.

Identificación del lugar dónde se encuentra el material en el Sitio, para que podamos identificarlo.

Su dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Una declaración en la que manifieste de buena fe que el uso del material no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley.

Una declaración, bajo pena de perjurio, en la que asegure que está autorizado a actuar en nombre del propietario de los derechos de autor.

Puede ponerse en contacto con nuestro agente de DMCA a la siguiente información de contacto:

Legal Department

MANSCAPED, INC.

10054 Old Grove Road, San Diego, CA 92131, USA

858-682-4762

legal@manscaped.com

19. Modificaciones del Sitio. Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discrecionalidad, de editar o eliminar cualquier documento, información u otro contenido del Sitio sin previo aviso.

20. Aviso para residentes de California. Según el art. 1789.3 del Código Civil de California, los usuarios de California tienen derecho a recibir el siguiente aviso de derechos del consumidor: Si tiene alguna pregunta o queja sobre el Sitio, envíe un correo electrónico a legal@manscaped.com. También puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a MANSCAPED en la dirección 10054 Old Grove Road, San Diego, CA 92131. Los residentes de California pueden comunicarse con la Unidad de Asistencia de Quejas de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California por correo postal a la dirección 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, o por teléfono al (916) 445-1254 o al (800) 952-5210.

21. Actualizaciones de estas Condiciones de uso y venta. Podemos modificar estas Condiciones cuando lo consideremos oportuno. Los cambios menores que no tengan incidencia en sus derechos pueden producirse en cualquier momento, con o sin previo aviso, y se hacen efectivos en el momento de la publicación. En caso de cualquier cambio sustancial, le notificaremos publicando los términos modificados en el Sitio al menos treinta (30) días antes de la fecha de entrada en vigor de los cambios. A nuestra discreción, también podemos notificar cambios sustanciales por correo electrónico a cualquier persona que nos haya proporcionado una dirección de correo electrónico o según lo exija la ley. Usted es responsable de mantener actualizada la dirección de correo electrónico de uso que proporciona. No somos responsables de ninguna información obsoleta o incorrecta que usted suministre. Si no está de acuerdo con los cambios propuestos, debe interrumpir el uso que haga del Sitio antes de que las nuevas Condiciones entren en vigor. Si continúa utilizando el Sitio después de que los nuevos términos entren en vigor, estará sujeto a las Condiciones modificadas.