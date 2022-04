Impermeable

Más información sobre la impermeabilidad de las recortadoras The Lawn Mower® 2.0, The Lawn Mower® 3.0, The Lawn Mower® 4.0 y The Weed Whacker®:

Nuestras recortadoras están diseñadas para ser usadas en la ducha, si lo deseas. Cumplen con la norma 60529 de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC y con el certificado IPX7 que las protege contra los efectos de la inmersión a un metro durante 30 minutos. Además, cumplen con la norma IPX4 del IEC que las protege frente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Aunque nuestras recortadoras han sido probadas en múltiples condiciones, pueden resultar dañadas si son sumergidas en agua a mayor profundidad.

¿Cómo usar mi recortadora de forma segura en la ducha?

En primer lugar, asegúrate de que tu recortadora no está conectada al cargador. Después, usa normalmente la recortadora, y deja que el agua de la ducha arrastre el vello recortado de tu cuerpo y de la recortadora. Recomendamos el uso con un chorro de agua suave, ya que el uso prolongado bajo un chorro potente podría dañar tu recortadora. Una vez finalizado el recortado, seca la recortadora con un paño suave, y deja que se seque completamente al aire antes de conectarla al cargador.